Экономика

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиянТАСС вчера в 09:11

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Российская газетавчера в 10:58

Доходам россиян предсказали рост

Lenta.ruвчера в 10:46

Минэкономразвития дало прогноз по снижению бедности

Rambler News Serviceвчера в 09:05

В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году

Комсомольская правдавчера в 10:25

К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Фонтанка.Рувчера в 10:25

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

ТАССвчера в 09:11

Минэкономики опубликовало прогноз развития России до 2022 года

Коммерсантъвчера в 10:39
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Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень

Обновлено в 02:00
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Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

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Савченко объявила о возвращении в Верховную раду

Надежда Савченко намерена вернуться к исполнению своих обязанностей в качестве депутата Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Порошенко все еще хочет стать президентом Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства, заявил, что в будущем снова попытается стать президентом.
Обновлено вчера в 22:26
Единоборства

Порье: не вижу очевидных слабых мест у Нурмагомедова

Следующий соперник обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Дастин Порье — отдал должное будущему оппоненту, но добавил, что никто не идеален.
Обновлено в 02:49
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
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Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Обновлено в 02:29
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Обновлено вчера в 23:15
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено 21 апреля в 22:56
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR

В модельном ряду бренда новинка займет место между RAV4 и C-HR.
Обновлено в 02:02
Интернет

Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Общество

Амурского тигра и леопарда впервые сфотографировали во Владивостоке

Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Транспорт

Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса

Обновлено в 02:00
Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты

Tesla показала работу автопилота на видео

Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Американские специалисты назвали способ избежать ранней смерти

Американские специалисты назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.
Обновлено в 03:03
Футбол

Милнер: «Впервые в жизни буду болеть за „Манчестер Юнайтед“»

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" пройдет на "Олд Траффорд" 24 апреля, начало - 22:00 мск.
Обновлено в 01:22
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы

С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Утром в Суворовском районе столкнулись автобус и грузовик

Обновлено в 01:53
Происшествия

Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия

В центре Красноярска грузовик с мороженым врезался в автобус

Обновлено в 01:21
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
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