Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиянТАСС вчера в 09:11
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году
Комсомольская правдавчера в 10:25
К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Фонтанка.Рувчера в 10:25
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