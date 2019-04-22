Экономика

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиянТАСС 09:11

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Фонтанка.Ру10:25

Минэкономики ожидает роста доходов россиян

Евразия Daily09:24

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

ТАСС09:11

Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат в России почти на 15% до 2024 года

Реальное время09:10

В минэкономразвития подсчитали, на сколько вырастут зарплаты россиян к 2024 году

БИЗНЕС Online09:00

МЭР прогнозирует рост реальных доходов россиян

News.ru10:12

МЭР допустило пересмотр прогноза по росту ВВП

Rambler News Service09:10
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Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

Обновлено в 06:48
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика

Сноуден рассказал, как США в 2012 году отключили Сирию от интернета

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден утверждает, что АНБ США причастно к отключению Сирии от интернета в ноябре 2012 года, в результате чего вся страна не имела доступа к всемирной сети в течение двух дней, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Обновлено в 07:01
Политика

Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными

Самый молодой член нижней палаты парламента, депутат Государственной думы Василий Власов сказал, что Comedy Club и «Наша Russia» — отвратительные программы.
Обновлено в 08:51
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

Назван топ-20 лучших смартфонов в мире

Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Энергетика

Цены на нефть взлетели почти на 3%

22 апреля с начала торгов цены взлетели почти на 3%, преодолев отметку $74, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Авто

Представлен первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Первый в мире Ford Bronco с электрической установкой в салоне получил элементы отделки из натурального дерева, кузовные панели машины сделаны из карбона, а рама методом газовольфрамовой дуговой сварки.
Обновлено в 06:25
Политика

Жаров призвал не сравнивать закон о надежном Рунете с опытом Китая

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать закон о надежном Рунете с подходом властей Китая к интернету.
Обновлено в 09:18
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Наука

Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность

Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
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