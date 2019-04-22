Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост доходов россиянАрбуз 11:52
Как сообщают в ведомстве, по итогам 2019 года доходы граждан могут возрасти на 1%. Об этом говорится в документе под сложнозапоминаемым названием «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленном в минэкономразвития.
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В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году
Комсомольская правда10:25
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