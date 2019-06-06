Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.ТАСС02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb
Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
Обновлено в 04:00
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Экономика
Максим Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития Российской Федерации Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 04:13
Игры
Головоломке «Тетрис» исполнилось 35 лет
На создание «Тетриса» Пажитнова подтолкнула игра в пентамино – головоломки по складыванию геометрических фигур, состоящие из четырёх квадратов.
Обновлено в 03:29
Политика
Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин: Россия может не продлевать СНВ-3
Вопрос с пролонгацией договора обострился после того, как зимой Вашингтон объявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:36
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Теннис
Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Действующая победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп не смогла преодолеть стадию четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове
Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.
Обновлено в 06:36
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Находка, сделанная специалистами Археологического института АН Австрии в Вене, помогла освежить взгляд на рацион древних европейцев и его символизм.
Обновлено в 05:57
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Наука
Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит
Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено в 02:59
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
США сообщили о перехвате американского самолёта российским Су-35
Соединенные Штаты заявили о перехвате американского разведывательного самолета российским Су-35 в районе Средиземного моря.
Обновлено 04 июня в 23:11
Технологии
Uber запускает вертолетный сервис в Нью-Йорке
Компания Uber объявила о запуске с 9 июля сервиса вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter, сообщает The New York Times.
Обновлено в 05:10
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Общество
Евросоюз утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
В ЕС утвердили условия получения многократных шенгенских виз на один год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:15