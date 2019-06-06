Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко
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Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
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Согласно статье 234 УК РФ распространение запрещенных препаратов карается лишением свободы до 8 лет и штрафом до 200 тысяч рублей.
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Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
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Бывший хавбек «Нижнего Новгорода» продолжит карьеру в «Химках»
Бывший полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов стал игроком «Химок».
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Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
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Политика
У Зеленского сообщили о согласовании курса по Донбассу с Западом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в четверг на брифинге, что Киев пока не разглашает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м
"По предварительной информации, происходит пожар в одноэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что площадь пожара составляет 300 кв. м. "Пожар локализован на площади 300 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
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Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
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Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
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Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
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В разводе Андрей винит исключительно себя, поскольку не уделял семье должного внимания, игнорировал ее интересы, отдавая предпочтение карьерному росту.
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Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
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Обновлено в 10:05
Кино
Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
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