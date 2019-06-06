Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета вчера в 03:35

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» "Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Происшествия В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку Псина напала на своего хозяина и прокусила ему руку. В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика МИД РФ: правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся в Осло на следующей неделе Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Общество Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.

Шоу-бизнес Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.

Происшествия В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Происшествия SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Игры Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.

Политика Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Время не лечит: Певцов винит себя в смерти сына Как считает Певцов, его сын мог бы стать звездой театра. Когда Даниил выходил на сцену, то словно какая-то лампочка зажигалась.

Происшествия Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Авто Продажи автомобилей в России упали на 7% "АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Кино Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.