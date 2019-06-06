Экономика

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Читать в источнике
с чего всё началось

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне ниже 4%

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4%, и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.
ТАСС02:16

Подробнее о событии

Белоусов: инфляция в России по итогам 2019 года может быть ниже 4%

ТАСС06:41

Орешкин ждет инфляции ниже 4%

Газета.Ru02:39

Орешкин спрогнозировал инфляцию к концу I полугодия

Росбалт02:40

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Российская газета03:35

Минэкономики спрогнозировало инфляцию ниже 4% в 2019 году

Коммерсантъ02:33

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

Известия02:24

Годовая инфляция в РФ к концу июня опустится ниже 5%, по итогам года - ниже 4% - Орешкин

Финмаркет02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Продюсер Бари Алибасов получил тяжелые ожоги желудка и пищевода, случайно выпив средство для чистки труб вместо сока.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

Обновлено в 06:27
Политика

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Владимир Путин встретиться с Майклом Калви завтра, 7 июня, на пленарном заседании ПМЭФ-2019.
Обновлено в 05:49
Транспорт

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата

Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Авто

Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Происшествия

На «Дмитровской» вновь пассажир упал под поезд метро

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что второй за три дня пассажир упал под поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Обновлено в 06:59
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Футбол

Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за травмы.
Обновлено в 01:38
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии

ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин и папа римский встретятся 4 июля

Обновлено в 04:41
Технологии

SAP и «Икс холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ

Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
Обновлено в 07:00
Кино

Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Политика

Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Дошло до суда дело учителя, который ошпарил школьника утюгом

61-летний уже теперь бывший учитель технологии школы в семилукском селе Землянск предстанет перед судом.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное