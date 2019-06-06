Экономика

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета вчера в 03:35

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
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