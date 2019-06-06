Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
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Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
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В Париже арестован вице-президент ФИФА
Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»
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