Экономика

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выражении

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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Российская газета03:35

Орешкин ждет инфляции ниже 4%

Газета.Ru02:39

Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции к концу июня

Известия10:13

Орешкин дал прогноз по инфляции к концу полугодия

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