Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

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