Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета вчера в 03:35

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Транспорт Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Театры Кончаловский раскритиковал меморандум о гендерном равноправии Режиссер Андрей Кончаловский назвал меморандум о равенстве полов, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями, лицемерным страхом.

Общество Сургутских чиновников переводят на школьное питание Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.

Общество Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой» Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».

Шоу-бизнес Регина Тодоренко задумалась о рождении второго ребенка В недавнем интервью Тодоренко призналась, что мечтает о большой семье и задумывается о рождении второго ребенка.

Культура В Вятском художественном музее открывается выставка «Наш Пушкин» 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина и Международный день русского языка, в выставочном зале Вятского художественного музея имени Васнецовых открывается выставка "Наш Пушкин".

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Политика Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Общество Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Наука Эволюционисты рассказали, зачем появился секс Многоклеточные организмы отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения «заразных» форм рака.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Политика Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".