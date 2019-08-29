Финансы

Infox.ruInfox.ruМинэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей. Такую сумму составляет разница с базовым прогнозом.
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с чего всё началось

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