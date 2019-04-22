Экономика

В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиянГазета.Ru вчера в 16:08

Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС. По данным ведомства, в дальнейшем рост реальных доходов продолжится.
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Россиянам обещают рост реальных доходов в 2019 году на 1%

Комсомольская правда08:24

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

ТАССвчера в 09:11

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Российская газетавчера в 10:58

Доходам россиян предсказали рост

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Россиянам предсказали рост доходов

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Минэкономразвития дало прогноз по снижению бедности

Rambler News Serviceвчера в 09:05
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Экономика

Реальные доходы россиян значительно уменьшились

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По делу Арашуковых задержаны высокопоставленные сотрудники СК по КЧР

В рамках следствия по делу отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова задержаны сотрудники управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии и регионального управления МВД.
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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

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Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
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Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO

Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Вандалы надругались над могилой Евгения Осина

Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
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В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Авто

Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах

Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Политика

Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться

Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика

Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг, 25 апреля, во Владивостоке, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:01
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Авто

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Модификации Hyundai Sonata и Kia Optima следующего поколения с полным приводом должны оказаться весьма востребованными на рынке, где уже имеются подобные автомобили их конкурентов.
Обновлено в 01:45
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 04:36
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
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Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
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На телеканале «Россия-24» поглумились над избиением геев в Москве

Журналисты телеканала «Россия-24» поглумились над нападением на геев в Москве.
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Sotheby’s привез в Москву шедевры Айвазовского, Малевича и Шагала

Посетители могут увидеть работы Ивана Айвазовского, Казимира Малевича, Марка Шагала и других мастеров, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
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Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Футбол

Конфликт в «Кофемании» спровоцировал Пак. Так заключили эксперты

Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.
Обновлено в 10:38
Политика

Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 10:45
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
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