Экономика

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частныеРБК вчера в 15:02

Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
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