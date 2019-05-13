Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частныеРБК вчера в 15:02
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
Обновлено в 02:29
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Авто
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
По данным экспертов страховой компании «АльфаСтрахование», самым угоняемым автомобилем в России по итогам первых четырех месяцев 2019 года стал Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
«ПСЖ» заинтересовался тремя игроками «Реала»
«ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну. Парижане уже обратили внимание на троих футболистов мадридского «Реала».
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новую фотографию сына
Как писала «Новая Кубань» ранее, первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза привлечение третьей стороны, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Общество
Выявлены пять главных признаков онкологии кожи
Почти четверть всех злокачественных опухолей приходится на разные онкологические заболевания кожи.
Обновлено в 00:53
Религия
Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Экономика
Китай обвалил индексы фондовых бирж США
Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Кино
«Игру престолов» не смотрело более 70% россиян
71% россиян не смотрели и не планируют смотреть сериал «Игра престолов», говорится в данных опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:26
Футбол
Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние
Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Политика
Сына Трампа вызвали в суд после уклонения от допросов
Комитет Сената США по разведке вызвал сына президента США Дональда Трампа — младшего в суд для дачи показаний после того, как он уклонился от двух запланированных допросов в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".
Обновлено в 02:25