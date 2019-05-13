Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частныеРБК вчера в 15:02
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
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Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Экология
Долину гейзеров на Камчатке закрыли из-за брачного периода медведей
В Долине гейзеров на Камчатке приостановлено проведение плановых туристических экскурсий, поскольку отдыхающие и шум вертолетов могут помешать брачному периоду медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 01:13
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика
ГК «ЭкоНива» представит свой новый бренд на международной выставке SIAL China 2019 в Китае
Для участия в выставке и последующий выход на рынок Китая компания ЭкоНива совместно с китайскими специалистами адаптировала свой бренд в соответствии с требованиями, которые предъявляет к продукции местный потребитель.
Обновлено вчера в 04:44
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Общество
Красный уровень «погодной» опасности объявлен на севере Италии
Наивысший – красный – уровень предупреждения об опасности в связи с непогодой объявлен в северной итальянской области Эмилия-Романья.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
В МЧС Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра
Днем 14 мая в Башкортостане местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили в МЧС по республике.
Обновлено в 02:27
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
У сына Виктории Лопыревой «звездная» коляска от певицы Нюши
Одной из первых, кто подарил Вике и Игорю коляску, еще до рождения малыша, были певица Нюша и ее муж Игорь Сивов.
Обновлено в 02:31
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Религия
Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску очередной компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Первый канал открестился от засекречивания проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Яршенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 02:28
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса
Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу» НАТО.
Обновлено вчера в 23:25