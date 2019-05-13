Экономика

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частныеРБК вчера в 15:02

Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
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Минэкономразвития написало закон об ограничении роста доли государства в финсекторе

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Минэкономики предложило запретить покупку частных банков государственными

Коммерсантъвчера в 18:19

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные

РБКвчера в 15:02

МЭР предложило ограничить роль государства в финансовом секторе

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Экспансию госбанков в финсекторе РФ предложили ограничить законом

Интерфакс01:40

МЭР подготовило проект по ограничению роста доли государства в финсекторе

ТАССвчера в 08:38

Планируется ограничить рост доли госучастия в финансовой системе России

Гарантвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Транспорт

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Кино

Новый ляп нашли в «Игре престолов»

В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Политика

National Interest предложил способ примирения России и США

Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Экология

Долину гейзеров на Камчатке закрыли из-за брачного периода медведей

В Долине гейзеров на Камчатке приостановлено проведение плановых туристических экскурсий, поскольку отдыхающие и шум вертолетов могут помешать брачному периоду медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 01:13
Общество

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика

ГК «ЭкоНива» представит свой новый бренд на международной выставке SIAL China 2019 в Китае

Для участия в выставке и последующий выход на рынок Китая компания ЭкоНива совместно с китайскими специалистами адаптировала свой бренд в соответствии с требованиями, которые предъявляет к продукции местный потребитель.
Обновлено вчера в 04:44
Транспорт

В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве

Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено вчера в 16:50
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Общество

Красный уровень «погодной» опасности объявлен на севере Италии

Наивысший – красный – уровень предупреждения об опасности в связи с непогодой объявлен в северной итальянской области Эмилия-Романья.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

В МЧС Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра

Днем 14 мая в Башкортостане местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили в МЧС по республике.
Обновлено в 02:27
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия

«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов

Обновлено вчера в 02:26
Гаджеты

В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость

Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

У сына Виктории Лопыревой «звездная» коляска от певицы Нюши

Одной из первых, кто подарил Вике и Игорю коляску, еще до рождения малыша, были певица Нюша и ее муж Игорь Сивов.
Обновлено в 02:31
Наука

Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг

Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Религия

Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Компания Kia показала новый компактный кроссовер

Компания KIA готовит к выпуску очередной компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Первый канал открестился от засекречивания проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 06:05
Политика

Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Яршенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 02:28
Энергетика

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне

Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса

Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу» НАТО.
Обновлено вчера в 23:25
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