Экономика

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частныеРБК 15:02

Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
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Минэкономики предложило запретить покупку частных банков государственными

Коммерсантъ18:19

Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные

РБК15:02

МЭР подготовило проект по ограничению роста доли государства в финсекторе

ТАСС08:38

Рост доли государства в финсекторе ограничат законом

Право.ру12:20

Минэкономразвития написало закон об ограничении роста доли государства в финсекторе

Росбалт08:47

МЭР предложило ограничить роль государства в финансовом секторе

News.ru09:21

Планируется ограничить рост доли госучастия в финансовой системе России

Гарант10:00
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В самолет Меркель врезался автомобиль

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Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Общество

«Наша цель — сделать мир лучше и безопаснее»

Журналист НГС поговорил с руководителями компаний, которые вошли в десятку лучших автосервисов, и узнал, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов.
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Гаджеты

Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
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В Приморье обнаружили партию роллов с очень неправильными палочками

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в партии готового продукта специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки.
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Политика

Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
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Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
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Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Транспорт

Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс

В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
Обновлено в 05:22
Наука

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума

Уровень углекислого газа впервые в истории превысил отметку в 415 частиц на миллион.
Обновлено в 05:20
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Общество

Сахалинским чиновникам придется ответить за пожары

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на совещании областного правительства заявил, что крайне недоволен работой сахалинских глав.
Обновлено в 21:12
Общество

Топ-10 мест на Сахалине, куда можно добраться на автомобиле

Пляж в Стародубском (Долинский район) Ещё одно достойное место для коллективного или семейного отдыха, где можно бесконечно любоваться морскими закатами широкий пляж в окрестностях села Стародубское.
Обновлено в 21:56
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Транспорт

Кому благо, кому зло: почему перевозчики не спешат обзаводиться тахографами

Председатель Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по транспорту и экспедированию Юрий Бетеньков и член Алтайской торгово-промышленной палаты, директор ООО "Интелтех" Константин Сажин в эфире "Эха Москвы в Барнуле" обсудили требования закона, этапы внедрения оборудования и сложности с которыми сталкиваются предприниматели при установке тахографов.
Обновлено в 22:12
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Происшествия

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Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения

Полураздетая певица, позируя для кадра, подняла одну руку, открыв взору поклонников обнаженную грудь.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено в 21:17
Политика

Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено в 10:48
Здоровье

Более 1,7 млн россиян поставили прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн россиян в этом году поставили прививки против клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:36
Здоровье

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила

В английском городе Блэкпул, женщина узнала о том, что беременна, лишь во время родов.
Обновлено в 21:57
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Финансы

ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к доллару

Центробанк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:55
Общество

Биометрия: Упрощение жизни или тотальный контроль?

Как сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России, сегодня в Приморье в 47 офисах 12 кредитных организаций принимают биометрию, во Владивостоке ее сдать можно в 34 офисах различных банков, в Уссурийске - в четырех, в Находке – в трех.
Обновлено в 21:36
Авто

Opel создал кроссовер с подзарядкой от розетки

Кроссовер стал первым серийным автомобилем бренда с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от электросети.
Обновлено в 03:37
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