Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частныеРБК 15:02
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
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Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Общество
«Наша цель — сделать мир лучше и безопаснее»
Журналист НГС поговорил с руководителями компаний, которые вошли в десятку лучших автосервисов, и узнал, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Здоровье
В Приморье обнаружили партию роллов с очень неправильными палочками
Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в партии готового продукта специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 20:40
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс
В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
Обновлено в 05:22
Наука
Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума
Уровень углекислого газа впервые в истории превысил отметку в 415 частиц на миллион.
Обновлено в 05:20
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Общество
Сахалинским чиновникам придется ответить за пожары
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на совещании областного правительства заявил, что крайне недоволен работой сахалинских глав.
Обновлено в 21:12
Общество
Топ-10 мест на Сахалине, куда можно добраться на автомобиле
Пляж в Стародубском (Долинский район) Ещё одно достойное место для коллективного или семейного отдыха, где можно бесконечно любоваться морскими закатами широкий пляж в окрестностях села Стародубское.
Обновлено в 21:56
Транспорт
Кому благо, кому зло: почему перевозчики не спешат обзаводиться тахографами
Председатель Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по транспорту и экспедированию Юрий Бетеньков и член Алтайской торгово-промышленной палаты, директор ООО "Интелтех" Константин Сажин в эфире "Эха Москвы в Барнуле" обсудили требования закона, этапы внедрения оборудования и сложности с которыми сталкиваются предприниматели при установке тахографов.
Обновлено в 22:12
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения
Полураздетая певица, позируя для кадра, подняла одну руку, открыв взору поклонников обнаженную грудь.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено в 21:17
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Здоровье
Более 1,7 млн россиян поставили прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн россиян в этом году поставили прививки против клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Не знавшая о беременности женщина внезапно родила
В английском городе Блэкпул, женщина узнала о том, что беременна, лишь во время родов.
Обновлено в 21:57
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Финансы
ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к доллару
Центробанк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:55
Общество
Биометрия: Упрощение жизни или тотальный контроль?
Как сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России, сегодня в Приморье в 47 офисах 12 кредитных организаций принимают биометрию, во Владивостоке ее сдать можно в 34 офисах различных банков, в Уссурийске - в четырех, в Находке – в трех.
Обновлено в 21:36
Авто
Opel создал кроссовер с подзарядкой от розетки
Кроссовер стал первым серийным автомобилем бренда с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от электросети.
Обновлено в 03:37