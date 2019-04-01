Экономика
Минэкономразвития предложило выделить 100 млрд рублей на туризмПолит.ру вчера в 23:04
В «дорожной карте» стратегии развития туристической отрасли России на ближайшие шесть лет (до 2024 года включительно), разработанной Минэкономразвития РФ, предлагается выделить на повышение прибыльности туризма 100 млрд рублей.
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Внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в $70 млрд, из них около $12 млрд приходится на иностранцев. Задача министерства – удвоить поступления от зарубежных гостей и привлечь российских туристов, говорил ранее Орешкин.Ведомостивчера в 17:20
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