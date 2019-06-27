Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиянРБК 08:36

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Политика Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Спорт Два австрийских велогонщика дисквалифицированы на 4 года Австрийские велогонщики Георг Прайдлер и Штефан Денифль, ранее признавшиеся в применении кровяного допинга, дисквалифицированы Международным союзом велосипедистов (UCI) на четыре года каждый, сообщается на официальном сайте UCI.

Политика ЕС продлил санкции против России Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актер Михаил Ефремов, сын актрисы, принимал соболезнования присутствовавших. Кортеж с телом Покровской по традиции проводили аплодисментами.

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

Экономика 75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.

Авто Nexia возвращается на российский рынок Узбекский автопроизводитель Ravon получил разрешительные документы на продажу моделей R2 и R3 Nexia в России.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Культура Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Футбол «Интер» распродал абонементы на сезон за несколько часов "Интер" распродал все абонементы на сезон-2019/20 за несколько часов со старта продаж, информирует официальный сайт клуба.

Общество Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.

Политика Большинство демократов выступили против политики Трампа в отношении Ирана Во время дискуссии среди претендующих на пост президента США демократов девять из десяти политиков выступили в поддержку сделки с Ираном, а трое высказали жесткую критику политики Вашингтона по отношению к Тегерану, сообщает NBC.

Политика Пушков прокомментировал предложение перенести столицу Украины из Киева Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение команды нового президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева.

Армия и оружие Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Энергетика Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7% Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.

Политика Названы имена освобождаемых в Донбассе украинских пленных Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал имена четырех украинцев, которых власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) собираются освободить из плена.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Петербурге По факту массовой драки в Невском районе полиция Петербурга возбудила уголовное дело.