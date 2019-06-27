Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиянРБК 08:36

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Происшествия Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Происшествия В России убили 16-летнюю мать-одиночку У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.

Путешествия Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Наука В Крыму нашли останки огромной птицы Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.

Происшествия Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.

Здоровье Федермессер заявила, что фильм о докторе Лизе сняли очень своевременно Фильм "Доктор Лиза" об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, трагически погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года, снят своевременно, чтобы не дать "зарубцеваться" памяти о ней.

Интернет Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.

Происшествия В Белгородской области мужчина застрелил пенсионерку и ее внука Правоохранители разыскивают мужчину, который в Белгородской области застрелил пожилую женщину, ее 10-летнего внука, а также ранил бывшую сожительницу и мужчину рядом с ней, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Происшествия Столичную пенсионерку в собственной квартире укусил паук каракурт Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.

Авто Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.

Авто Kia продемонстрировала салон нового кроссовера Kia Seltos После презентации Seltos были опубликованы снимки салона, где можно увидеть 10-дюймовый экран мультимедийной системы, блок климат-контроля, проекционный дисплей, а также декоративные решетки акустической системы Bose с подсветкой, которая будет мигать в ритм музыки.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Армия и оружие Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57 Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Политика Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Шоу-бизнес В Москве прошла церемония прощания с актрисой Аллой Покровской Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.