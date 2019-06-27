с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Политика В Донбассе освободили четверых украинских пленных Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке освободили четверых украинских пленных.

Общество Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию «Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Наука Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров Прорыв произошел в 2006 году, когда в Австралии раскопали хорошо сохранившиеся останки другого вида древних крокодилов: Isisfordia duncani.

Политика В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Политика Глава Рослесхоза подал в отставку Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".

Шоу-бизнес Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.

Транспорт ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.

Политика Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.

Происшествия Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.

Общество Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.

Армия и оружие В МИДе заявили о конце существования договора РСМД Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа.

Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Авто Китайцы презентовали пикап JAC T6 для России под «Катюшу» В рекламном видео возможности новинки демонстрируются под мелодию, знакомую всем россиянам с детства – нестареющую «Катюшу».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.

Общество В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Политика «Активна и здорова»: Меркель встретилась с Путиным и пошла ужинать С Меркель встретился и Путин – лидеры кратко пообщались на ногах в кулуарах саммита после очередного совместного фотографирования.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Футбол Буффон договорился с «Ювентусом» о годичном контракте 41-летний футболист достиг договоренности с действующим чемпионом Италии сроком на один год.