Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском 09:57

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Политика Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Политика Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Футбол Бабурин считает, что аренда в «Рубин» пошла ему на пользу В прошедшем сезоне 25-летний Егор Бабурин провел девять матчей за "Рубин", пропустил восемь мячей и четыре раза отыграл "на ноль".

Армия и оружие Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин» Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.

Политика Зеленский отправил в отставку губернатора Днепропетровской области Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщала, что Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих руководителей регионов.

Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводков В связи с резким повышением уровня воды в реках в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Спорт Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла» 22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.

Интернет «Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты «Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.

Политика Климкин обнародовал ноты России и Украины Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал ноты России и Украины по военнопленным украинским морякам на своей странице в Facebook.

Политика Корабль с 42 мигрантами попытался войти в порт Италии Отмечается, что корабль с мигрантами попытался войти в порт сицилийского города Лампедуза 27 июня, однако был остановлен.

Общество Выпущенные косатки движутся к Шантарским островам Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Политика Путин рассказал о российском наказании Скрипаля Российский лидер Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери, передает РИА "Новости".

Интернет Google позволит автоматически удалять историю местоположений В приложении Google для iOS и Android появится функция автоматической очистки истории местоположений пользователя и его активности в сети, сообщается в официальном блоге компании.