Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском 09:57

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Путешествия Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.

Культура Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью Как рассказал автор диорамы, она представит путь из лета 1941 к весне 1945 года. Площадь экспозиции составит две тысячи квадратных метров.

Общество PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия Столичную пенсионерку в собственной квартире укусил паук каракурт Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.

Футбол «Рома» хочет подписать экс-защитника «Барселоны» Действующий контракт Бартры с «Бетисом» истекает в 2023 году. Севильский клуб оценивает экс-игрока «Барселоны» в 15-20 миллионов евро.

Политика Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Происшествия Задержаны трое мужчин, обливших навозом сборщиков подписей в поддержку Соболь Полиция задержала троих человек, которые облили навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на выборах в Мосгордуму, пишет в четверг "Новая газета".

Экономика Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1% Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Транспорт Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, интерактивная карта со стационарными видеокамерами доступна жителям Подмосковья с 2017 года.

Политика Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Экономика Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Энергетика Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7% Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.

Происшествия СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

Футбол УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Происшествия В столице Туниса прогремели два взрыва В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Единоборства ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.

Авто Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos Автогигант Kia обнародовал официальные изображения интерьера нового малогабаритного паркетника Seltos, презентованного мировой общественности 20 июня.

Политика Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа.

Происшествия Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.

Гаджеты Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Хоккей Луонго объявил о завершении карьеры Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.

Футбол Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО.

Армия и оружие На «Армии-2019» представили новый танковый мостоукладчик Танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности представили специалисты Омского завода транспортного машиностроения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».