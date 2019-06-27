Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском вчера в 09:57

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Политика В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.

Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

Общество Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.

Происшествия Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.

Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

Общество В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Политика Россия заявила о трудностях в проработке документов G20 Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Происшествия В Волгограде загорелся строительный рынок В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.

Происшествия Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.

Происшествия На улице Первомайской сегодня перевернулся грузовик Фура перекрыла обе полосы, на перекрестке образовалась большая пробка.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.

Общество В Италии три человека стали жертвами жары Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.

Происшествия Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24 Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.

Политика В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.

Недвижимость Коллекторы рассказали о «золотом правиле» для ипотечников Существует «золотое правило» — оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа, — цитирует Морозова РИА Новости.

Армия и оружие «Невидимый» для самолетов радар создали в России Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.

Здоровье Кому вредно есть помидоры, рассказали медики Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.