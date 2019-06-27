Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском вчера в 09:57

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
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с чего всё началось
Ранее РИА «Новости»
 со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.
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Почему власти хотят и могут контролировать расходы россиян

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Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян

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Lenta.ruвчера в 11:20
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В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
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В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.
Обновлено вчера в 01:58
Авто

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Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
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Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

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В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Россия заявила о трудностях в проработке документов G20

Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
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Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

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Происшествия

В Волгограде загорелся строительный рынок

В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

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Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

На улице Первомайской сегодня перевернулся грузовик

Фура перекрыла обе полосы, на перекрестке образовалась большая пробка.
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Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В Италии три человека стали жертвами жары

Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
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Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
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Политика

В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»

Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 12:43
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
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Обновлено вчера в 21:01
Недвижимость

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Существует «золотое правило» — оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа, — цитирует Морозова РИА Новости.
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Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
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Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

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Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

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