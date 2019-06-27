Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском вчера в 09:57

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Общество Сахалинцам рассказали, что на социальном предпринимательстве можно и нужно зарабатывать Прежде всего сахалинцы собрались в правительстве, чтобы поговорить о проблемах в отрасли, которые решили "подсветить" в общественной палате.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Транспорт Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Политика Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Технологии В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Общество Расширен список работников, получающих надбавку к пенсии В России расширен перечень работников сельского хозяйства, получающих надбавку в виде 25% к фиксированной части пенсии.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Политика Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20 Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Политика Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

Армия и оружие Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Армия и оружие Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции 27 июня министерство обороны Турецкой Республики объявило о гибели своего военного в ходе обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб в Сирии.

Шоу-бизнес Светлана Лобода собралась замуж Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Происшествия Столичную пенсионерку в собственной квартире укусил паук каракурт Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Транспорт Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья Подмосковные власти обнародовали интерактивную карту расстановки комплексов фото- и видеофиксации на дорогах региона.

Политика Министра обороны Латвии напугал телеканал RT в гостинице Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе на доступность телеканала RT в гостиничном номере, где он остановился.

Армия и оружие В парке «Патриот» к «Армии-2019» открыли новую стрелковую галерею Дополнительную галерею для стрельб открыли на базе Многофункционального огневого центра в подмосковном парке «Патриот» к форуму «Армия-2019».

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».