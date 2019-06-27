с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Общество Побит температурный рекорд в истории человечества Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.

Шоу-бизнес 24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже В марте этого года 46-летний Кирилл Сафонов стал отцом во второй раз. Саша Савельева подарила ему сына Леона.

Армия и оружие В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Общество Жара во Франции побила исторический рекорд 26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Общество Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.

Финансы Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет 70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Авто Dodge представил «широкий» седан Charger Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.

Общество Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.

Общество Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию «Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Общество В Петербурге на шпиле «Лахта Центра» установили метеостанцию В Северной столице на высоте 462 метров появилась автоматическая метеостанция. Ее установили на шпиле небоскреба «Лахта Центр».

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Здоровье В Тамбове районным соцслужбам вручили ключи от автомобилей «Мобильных бригад» Из федерального бюджета в 2019 году выделено 43 млн. рублей на приобретение автомобилей для создания «Мобильных бригад».

Политика ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.

Спорт Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.

Происшествия Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Политика Песков объяснил отношение Путина к либерализму Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».

Энергетика Минск может повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.

Авто Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.