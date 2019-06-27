Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском вчера в 09:57

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
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Ранее РИА «Новости»
 со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.
Телеканал 360°вчера в 11:01

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Почему власти хотят и могут контролировать расходы россиян

Ведомостивчера в 17:03

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Rambler News Serviceвчера в 10:33

Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян

ТАССвчера в 11:05

Минэкономразвития объяснило идею о контроле за расходами россиян

РБКвчера в 11:58

В правительстве разъяснили идею контролировать расходы россиян

URA.Ruвчера в 13:34

Эксперты оценили соображения МЭР по контролю за расходами россиян

Газета.Ruвчера в 12:25

Власти открестились от планов следить за расходами россиян

Lenta.ruвчера в 11:20
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Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Более 1,8 тысячи домов подтоплены паводком в Иркутской области

Более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе

Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено вчера в 10:22
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Отравление Скрипаля: Тереза Мэй хочет, чтобы Россия выдала обвиняемых

Стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй собирается требовать выдачи двух россиян, обвиняемых в отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля его дочери.
Обновлено вчера в 23:52
Кино

Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:34
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

В Шанхае медики смогли помочь десятилетней пациентке с острым кардитом, у которой в течение шести дней не билось сердце, передает AsiaOne.Сообщается, что до госпитализации ребенок жаловался на сдавленность в груди, трудности с дыханием и тошноту.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

При крушении пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли 2 человека

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24. В ходе катастрофы погибли два члена экипажа. Об этом сообщили российские СМИ.
Обновлено вчера в 01:20
Политика

Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20

Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Обновлено в 00:15
Происшествия

ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф»

Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству

С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Армия и оружие

Армия России поддерживает сирийский народ в самую трудную минуту

Россия оказывает поддержку сирийскому народу с самого начала военного конфликта.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты

Главный дизайнер Apple уходит из компании

Главный дизайнер компании Apple Джони Айв, участвовавший в разработке Mac, iPod и iPhone, сообщил в интервью Financial Times, что покидает компанию с целью заняться своим проектом.
Обновлено в 00:25
Политика

Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Челябинске умерла от менингита двухлетняя девочка

Напомним, в середине марта от менингита умерла четвероклассница. Девочка «сгорела» буквально за сутки.
Обновлено в 00:57
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 июня в 18:13
Происшествия

Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире

Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
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