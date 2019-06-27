Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском вчера в 09:57

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Общество Более 1,8 тысячи домов подтоплены паводком в Иркутской области Более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Политика Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

Экономика Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Отравление Скрипаля: Тереза Мэй хочет, чтобы Россия выдала обвиняемых Стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй собирается требовать выдачи двух россиян, обвиняемых в отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля его дочери.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Происшествия Врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце В Шанхае медики смогли помочь десятилетней пациентке с острым кардитом, у которой в течение шести дней не билось сердце, передает AsiaOne.Сообщается, что до госпитализации ребенок жаловался на сдавленность в груди, трудности с дыханием и тошноту.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Происшествия При крушении пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли 2 человека В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24. В ходе катастрофы погибли два члена экипажа. Об этом сообщили российские СМИ.

Политика Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20 Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Происшествия ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф» Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники.

Происшествия В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Экономика Как изменится жизнь россиян с 1 июля 1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.

Гаджеты Главный дизайнер Apple уходит из компании Главный дизайнер компании Apple Джони Айв, участвовавший в разработке Mac, iPod и iPhone, сообщил в интервью Financial Times, что покидает компанию с целью заняться своим проектом.

Политика Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Экономика Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.

Происшествия В Челябинске умерла от менингита двухлетняя девочка Напомним, в середине марта от менингита умерла четвероклассница. Девочка «сгорела» буквально за сутки.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".