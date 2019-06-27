Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском вчера в 09:57
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
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с чего всё началось
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.Телеканал 360°вчера в 11:01
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Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
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