Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском 09:57

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Космос Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Политика Путин прибыл в Японию на саммит G20 Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авто Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика В Раде заявили, что украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают Первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина заявила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает в ПАСЕ.

Политика Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Политика Путин ответил на вопрос о возможном преемнике Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Недвижимость Оформить квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Политика Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая перед протестующими рабочими аэропорта Майами во Флориде, случайно процитировал знаменитую фразу кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.

Шоу-бизнес В столице простились с актрисой Аллой Покровской Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.

Игры Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.

Авто Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.

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Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.

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