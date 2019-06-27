Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК вчера в 08:36

с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Общество Супругов лидеров G20 прокатили на рикшах и напоили чаем Стало известно о досуге супругов лидеров саммита G20 в японской Осаке.

Политика Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе.

Шоу-бизнес Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.

Экономика «Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.

Общество В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Экономика Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия Во время паводка в Иркутской области погибло два человека Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Политика Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Энергетика Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.

Авто Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.

Общество Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.

Происшествия Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.

Шоу-бизнес Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Энергетика Политики лают, газ идет. Как Литва спонсирует «Северный поток-2» Часть европейских политиков стараются прикладывать максимум усилий для того, чтобы российский газ поступал в Европу без сложностей с транзитными странами.

Театры Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Происшествия ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф» В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».

Общество МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.