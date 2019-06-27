с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Армия и оружие Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.

Политика В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Происшествия Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Политика Зеленский запустил флешмоб о конституции Украины Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в честь Дня конституции, который отмечается в стране 28 июня.

Энергетика Правительство разморозит цены на топливо Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.

Интернет Число пользователей Apple Music достигло 60 млн Хотя у Apple Music в США больше слушателей, чем у Spotify, его главный конкурент может похвастаться 100 млн пользователей по всему миру.

Происшествия В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.

Политика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Происшествия СК задержал топ-менеджера «Рольфа» Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.

Экономика Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Политика Путин назвал восхищающих его мировых лидеров Президент России считает, что в современной истории много интересных и достойных людей.

Общество Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

Экономика Промпроизводство в Японии в мае подскочило на 2,3% Производство автомобилей и автобусов двенадцатью автокомпаниями Японии в апреле подскочило на 4,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 года - до 814,35 тыс.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.