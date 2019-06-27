Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК 08:36

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

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Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

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