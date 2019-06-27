Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК вчера в 08:36

с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Политика Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.

Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

Экономика «Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Происшествия МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Политика Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков» Владимира Зеленского волнует вопрос возвращения домой украинских моряков, задержанных нашими пограничниками во время провокации в Керченском проливе.

Авто Объявлена дата выхода нового УАЗ «Патриот» с АКПП Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.

Политика Порошенко уличил Европу в первом шаге по признанию Крыма российским Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к признанию Крыма российским.

Происшествия СК завел дело после того, как уральцы сами отремонтировали мост Напомним, уральцы на свои деньги самостоятельно отремонтировали деревянный мост длиной 60 метров, который в 2017 году, после 20 с лишним лет службы, начал превращаться в труху.

Политика Гройсман предложил Зеленскому схему временной замены главы МИДа Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил способ, который поможет временно заменить главу украинского Министерства иностранных дел Павла Климкина, передает ТСН.

Политика В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.

Происшествия Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.

Происшествия Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.

Авто Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе Американская компания сообщила о глобальной реструктуризации своего производства, которое подразумевает сокращение персонала на европейских заводах марки.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Армия и оружие Российских журналистов обстреляли в Донбассе Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка, сообщает РИА Новости.

Общество Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.

Политика Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.

Армия и оружие «Невидимый» для самолетов радар создали в России Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.

Финансы Объем выданных потребкредитов упал впервые с начала года Объем выданных кредитов в мае этого года остался на прошлогоднем уровне и даже чуть снизился, показывают данные (есть у РБК) Национального бюро кредитных историй (НБКИ): 249,6 млрд руб. против 252,6 млрд руб. (минус 1,2%).