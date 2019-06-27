Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК 08:36

с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Политика Зеленский отправил в отставку губернатора Днепропетровской области Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщала, что Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих руководителей регионов.

Экономика «Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году Алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2019 года может продать меньше алмазов, чем было запланировано, сообщил журналистам член правления "Алросы", директор "ЕСО Алроса" Евгений Агуреев.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Экономика Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019 Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Транспорт 10 канатных дорог скоро появятся в Москве Где появятся новые канатные дороги Москвы, какие объекты свяжет между собой воздушный транспорт, а также кто выделит средства на строительство, какие цели преследуют власти и каких проблем можно ожидать, в материале ОКНА МЕДИА.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Политика Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Общество Образовательные учреждения в селе Кугей будут газифицированы Отвечая на просьбу заветинца сделать автобусные рейсы в дальний район чаще, заместитель министра транспорта области проинформировал, что с 1 июля по пятницам и субботам, дополнительно к ежедневному ночному маршруту, будут организованы регулярные перевозки жителей из села Заветного в Ростов.

Здоровье В России ужесточат контроль качества донорской крови Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Происшествия В США семь человек пострадали в результате стрельбы Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.

Технологии Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.