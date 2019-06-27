Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК 08:36
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.
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с чего всё началось
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.Телеканал 360°11:01
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