Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК 08:36

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.
Читать в источнике
с чего всё началось
Ранее РИА «Новости»
 со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.
Телеканал 360°11:01

Подробнее о событии

Минэкономразвития объяснило идею о контроле за расходами россиян

РБК11:58

В правительстве разъяснили идею контролировать расходы россиян

URA.Ru13:34

Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян

ТАСС11:05

Почему власти хотят и могут контролировать расходы россиян

Ведомости17:03

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Rambler News Service10:33

Эксперты оценили соображения МЭР по контролю за расходами россиян

Газета.Ru12:25

Власти открестились от планов следить за расходами россиян

Lenta.ru11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
Политика

Зеленский отправил в отставку губернатора Днепропетровской области

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщала, что Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих руководителей регионов.
Обновлено в 18:37
Экономика

«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году

Алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2019 года может продать меньше алмазов, чем было запланировано, сообщил журналистам член правления "Алросы", директор "ЕСО Алроса" Евгений Агуреев.
Обновлено в 13:12
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Наука

Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий

Обновлено 25 июня в 12:59
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Экономика

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Неизвестный в Миньково задавил женщину и скрылся с места ДТП

В результате наезда пешеход, 49-летняя женщина, скончалась на месте ДТП от полученных травм.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Транспорт

10 канатных дорог скоро появятся в Москве

Где появятся новые канатные дороги Москвы, какие объекты свяжет между собой воздушный транспорт, а также кто выделит средства на строительство, какие цели преследуют власти и каких проблем можно ожидать, в материале ОКНА МЕДИА.
Обновлено в 01:00
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Общество

Образовательные учреждения в селе Кугей будут газифицированы

Отвечая на просьбу заветинца сделать автобусные рейсы в дальний район чаще, заместитель министра транспорта области проинформировал, что с 1 июля по пятницам и субботам, дополнительно к ежедневному ночному маршруту, будут организованы регулярные перевозки жителей из села Заветного в Ростов.
Обновлено в 13:14
Здоровье

В России ужесточат контроль качества донорской крови

Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 15:00
Путешествия

Зачем магаданцу Байкал?

Обновлено в 05:00
Политика

Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено в 18:12
Спорт

Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр

Обновлено в 15:12
Гаджеты

Концепт смартфона Redmi K30: 64-мегапиксельная камера и чип Snapdragon 865

Обновлено в 07:31
Происшествия

В США семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Общество

У «Яндекса» проверят билеты

По версии билетного оператора, поисковик использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам.
Обновлено в 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное