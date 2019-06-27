с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Происшествия Под Ульяновском в ДТП погибли трое полицейских Как рассказал на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, пострадавшими в ДТП оказались сотрудники МВД.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп на подъезде к Шереметьеву Участок дороги в районе терминала B аэропорта Шереметьево подтопило из-за продолжительных дождей.

Политика Зеленского обвинили в госизмене Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.

Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Общество Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Энергетика «Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2» Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Политика Кадыров рассказал, кто является «пятой колонной» в России Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью президента Владимира Путина, данное британскому изданию Financial Times, в частности он обратил внимание на президентскую фразу про предательство как «самое большое преступление, которое может быть на земле».

Общество ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Здоровье Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76 году жизни.

Футбол Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.

Армия и оружие Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.

Шоу-бизнес Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.

Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Общество На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.