Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиянRT на русском 11:57

с чего всё началось

Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

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