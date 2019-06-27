Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском 09:57
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
Читать в источнике
Оценить974
с чего всё началось
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.Телеканал 360°11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Политика
Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20
Обновлено в 23:27
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Общество
Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений
Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено в 13:00
Политика
Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Интернет
YouTube поменяет систему рекомендаций видео
Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии
После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 09:11
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях осакского саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает газета Independent.
Обновлено в 23:29
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:21
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено в 21:00
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Авто
«Калашников» показал новый «Иж»
Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.
Обновлено в 13:00
Общество
Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС
Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий»
Завершен первый этап заводских испытаний корвета «Гремящий».
Обновлено в 07:25
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
Обновлено в 17:01
Здоровье
Медики предупредили, кому опасно есть помидоры
Помидоры, отмечают медики, отличаются желчегонным эффектом, что грозит спазмами в желчном пузыре и подвижкой камней.
Обновлено в 07:02
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Политика
Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено в 23:27
Политика
Зеленский заявил, что депутаты Рады сами виноваты в решении ПАСЕ по РФ
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы в полном объеме восстановить права делегации РФ виноваты депутаты Рады.
Обновлено в 10:12
Политика
Меркель стало плохо на официальной встрече
В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.
Обновлено в 05:14
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50