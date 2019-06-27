Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиянRT на русском 09:57

с чего всё началось

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Общество Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.

Политика Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Происшествия СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Интернет YouTube поменяет систему рекомендаций видео Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.

Общество Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.

Происшествия Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Общество Шарапова похвасталась своим домом Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях осакского саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает газета Independent.

Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Авто «Калашников» показал новый «Иж» Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.

Общество Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Политика Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.

Здоровье Медики предупредили, кому опасно есть помидоры Помидоры, отмечают медики, отличаются желчегонным эффектом, что грозит спазмами в желчном пузыре и подвижкой камней.

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Политика Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.

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Политика Меркель стало плохо на официальной встрече В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.