Транспорт
Минэкономразвития предлагает отказаться от трассы Москва-КазаньPravda.Ru 04:53
Позднее информацию подтвердил и глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, предложения Министерства экономического развития позволят более эффективно расходовать бюджетные средства. Несмотря на позицию Минэкономразвития в Минтрансе и "Автодоре" выступают за строительство новой трассы до Казани.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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