с чего всё началось

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Политика Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.

Гаджеты Apple показала новые эмодзи из iOS 13 В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ В Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел против и.о. министра строительства и ЖКХ, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников.

Политика Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.

Здоровье Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Происшествия Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская» Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».

Политика Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Футбол Отец Неймара встретится с «Ювентусом» Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.

Происшествия Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Интернет Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android, в котором все технические характеристики такие же как и в молодежном Mi CC9e.

Авто В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.

Футбол Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“» Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.

Авто Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.

Футбол БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".