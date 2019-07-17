Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетикуГазета.Ru 09:14
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Правительство до 1 октября утвердит правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года в соответствии с проектом президентского указа.Давыдов.Индекс13:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:43, Вашингтон
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Обновлено в 22:00
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Вывод Анкары из программы, связанной с истребителями-бомбардировщиками F-35, из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не имеет под собой законного основания, сообщает Reuters со ссылкой на заявлении МИД Турции.
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Обновлено в 12:55
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Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20%
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Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
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Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России
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Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
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Обновлено в 17:22
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Соцопрос: В Раду проходят четыре партии
Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
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Эксперт рассказала, выпускников каких вузов ждет высокая зарплата
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Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
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Россия отказалась обсуждать передачу двух островов Японии
Российская сторона отказалась начинать переговоры с Японией о передаче последней двух из четырех островов Курильской гряды рядом с Хоккайдо.
Обновлено 15 июля в 04:02
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Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
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Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
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"Нью-Ингленд Революшн" дома разгромил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата MLS – 4:0. Счет в конце первого тайма отличным ударом после розыгрыша углового открыл аргентинский нападающий Густаво Боу.
Обновлено в 21:21
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Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:37
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Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
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Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату
Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
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Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип
Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.
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Армия и оружие
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи военнослужащих
В настоящее время на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев Представитель Министерства обороны США Крис Митчелл сообщил, что руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает Reuters.
Обновлено в 16:33
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Назван топ-10 популярных иномарок российской сборки
Обновлено в 12:35