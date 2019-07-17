с чего всё началось

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.

Армия и оружие Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».

Политика Турция назвала решение США по F-35 незаконным Вывод Анкары из программы, связанной с истребителями-бомбардировщиками F-35, из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не имеет под собой законного основания, сообщает Reuters со ссылкой на заявлении МИД Турции.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Экономика Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20% В обозримом будущем цены на такси могут вырасти не менее чем на 20%. Так считают в Общероссийском объединении пассажиров.

Технологии Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.

Футбол Отец Неймара встретится с «Ювентусом» Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Соцопрос: В Раду проходят четыре партии Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Общество Эксперт рассказала, выпускников каких вузов ждет высокая зарплата Эксперт по подбору кадров Виктория Музычкина в интервью «МИР 24» рассказала, выпускникам каких вузов легче устроиться на работу с достойной заработной платой.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Спорт Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Российская синхронистка Светлана Ромашина одержала победу в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика Россия отказалась обсуждать передачу двух островов Японии Российская сторона отказалась начинать переговоры с Японией о передаче последней двух из четырех островов Курильской гряды рядом с Хоккайдо.

Авто Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.

Политика Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

Футбол Невероятная пушка из MLS после розыгрыша углового. Видео "Нью-Ингленд Революшн" дома разгромил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата MLS – 4:0. Счет в конце первого тайма отличным ударом после розыгрыша углового открыл аргентинский нападающий Густаво Боу.

Политика Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Политика Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Шоу-бизнес Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.