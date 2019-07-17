с чего всё началось

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Футбол БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Армия и оружие Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района республики по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Общество Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

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Происшествия В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.

Энергетика Цены на нефть снижаются на статистике из США Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации статистики по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Политика Волкер обвинил Путина в давлении на Зеленского Добавим, что 3 июля Волкер призвал Россию "внести свой вклад в установление мира в Донбассе".

Футбол Отец Неймара отправился на встречу с представителями «Ювентуса» Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара вылетел в Турин для встречи со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Ператичи.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Происшествия Десятки людей пострадали из-за поджога студии аниме в Японии В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Футбол Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака» Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.