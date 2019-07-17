с чего всё началось

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Гаджеты Apple показала новые эмодзи из iOS 13 В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Авто В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Политика Трамп официально запретил продавать Турции истребители F-35 Президент США Дональд Трамп официально подписал распоряжение о запрете поставок американских самолетов F-35 в Турцию из-за закупок ею российских систем С-400.

Общество Россиянам прекратят выдавать бумажные паспорта в 2022 году Вице-премьер Максим Акимов заявил, что в 2022 году планируется завершить выдачу бумажных паспортов в России.

Футбол Нигерия выиграла у Туниса в матче за третье место на Кубке Африки Сегодня в Египте в рамках Кубка Африки состоялся матч за третье место, Нигерия встретилась с командой Туниса.

Политика Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Интернет Создатели приложения Prizma осваивают геочаты Будет ли успешным новый сервис Capture Создатели популярного приложения Prizma запустили новый сервис Capture.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Политика Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.

Политика Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США Москва негативно отнеслась к тому, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был ограничен в передвижении в Нью-Йорке в ходе его визита для переговоров в ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Армия и оружие Пентагон отправляет на границу с Мексикой дополнительные войска В Пентагоне решили удовлетворить заявку и отправить на границу с Мексикой и 1 тысячу бойцов Национальной гвардии и дополнительно 1,1 тыс. военных.

Армия и оружие Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".

Политика Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с обменом «всех на всех», но начать стоит с задержанных украинских моряков.

Политика WSJ: торговые переговоры США и Китая застопорились из-за Huawei Торговые переговоры США и Китая застопорились из-за того, что в администрации президента Дональда Трампа согласовывают общую позицию в ответ на требование Пекина смягчить санкции в отношении китайской компании Huawei.

Шоу-бизнес Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.

Политика Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).