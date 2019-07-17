с чего всё началось

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Армия и оружие В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400 Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.

Политика Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Хоккей Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс» Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Технологии Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.

Политика 13 из 24 украинских моряков продлили арест Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015» Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.

Политика Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Финансы Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.

Политика Джонсон собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию Общая сумма пожертвований составила £ 702 тысячи Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который участвует в гонке за пост премьера страны, собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию, сообщает Reuters.

Армия и оружие Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.

Политика МИД России прокомментировал расследование MH17 В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Происшествия Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.

Гаджеты Россияне стали больше тратить на смартфоны Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.

Здоровье Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».

Культура Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят» Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.

Происшествия Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская» Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.

Происшествия Трое сотрудников ФСБ признались в разбое Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Футбол «Зенит» может взять ещё нескольких игроков до закрытия трансфера Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему игроки массово уходят в «Сочи».

Политика Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".

Общество Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.

Футбол Триппьер стал игроком «Атлетико» Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».