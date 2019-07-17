Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетикуГазета.Ru 09:14
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство до 1 октября утвердит правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года в соответствии с проектом президентского указа.Давыдов.Индекс13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
Армия и оружие
В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400
Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Технологии
Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики
Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.
Обновлено в 14:06
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Финансы
Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий
В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.
Обновлено в 09:41
Политика
Джонсон собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Общая сумма пожертвований составила £ 702 тысячи Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который участвует в гонке за пост премьера страны, собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
МИД России прокомментировал расследование MH17
В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Россияне стали больше тратить на смартфоны
Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено вчера в 15:25
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
«Зенит» может взять ещё нескольких игроков до закрытия трансфера
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему игроки массово уходят в «Сочи».
Обновлено в 14:02
Политика
Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38
Общество
Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта
Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам
Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян
Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30