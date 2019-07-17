с чего всё началось

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Экономика Пальмовое масло лишат налоговых льгот Вредное пальмовое масло останется без льготы по налогу НДС.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Футбол Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“» Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.

Авто Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.

Политика Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко побывали в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре в Карелии.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android, в котором все технические характеристики такие же как и в молодежном Mi CC9e.

Политика Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех» Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.

Политика Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Кино Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3» Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".

Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Космос Спутниковый интернет установил рекорд скорости Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.

Шоу-бизнес Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.

Происшествия В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.

Политика Путин наградил главу юридической службы Мосгоризбиркома Президент России Владимир Путин наградил главу юридической службы московской городской избирательной комиссии Риму Кузнецову почетным званием заслуженного юриста России.

Политика Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

Политика Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Экономика Портфель микрозаймов в I квартале увеличился на 45% Портфель микрозаймов в РФ вырос до 173,6 млрд рублей, что на 45% больше по сравнению с показателем за I квартал 2018 года (93,8 млрд рублей) на фоне введения закона, предусматривающего снижение долговой нагрузки заемщика, сообщается в материале ЦБ "Тенденции микрофинансового рынка".

Наука Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.