Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетикуГазета.Ru вчера в 09:14
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет.
— Максим Орешкин, российский политикВедомости 12:32
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