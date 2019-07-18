Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетикуГазета.Ru вчера в 09:14

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Максим Орешкин
Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет.
— Максим Орешкин, российский политикВедомости 12:32

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