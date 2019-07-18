Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетикуГазета.Ru вчера в 09:14
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Правительство до 1 октября утвердит правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года в соответствии с проектом президентского указа.Давыдов.Индексвчера в 13:51
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Минэкономразвития хочет ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике
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