Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетикуГазета.Ru 09:14
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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