Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет.

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Шоу-бизнес Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.

Армия и оружие Бой танков Abrams и Т-72М на военном полигоне в Польше сняли на видео Как сообщает автор YouTube-канала Defense Video News, ролик был снят на полигоне Бемово Пески в Польше. Танки Т-72 появились в 1973 году.

Авто Названы самые аварийные марки грузовиков Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

Общество Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом Отмечается, что по сравнению с 2017 годом в связи со снижением уровня загрязнения воздуха в список не включены два города: на территории Дальневосточного федерального округа - Чегдомын (Хабаровский край) и на территории Уральского федерального округа - Магнитогорск (Челябинская область).

Футбол Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе» Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.

Политика Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Общество В РПЦ воспротивились электронным паспортам Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Общество Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.

Культура Инна Чурикова осталась в реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.

Политика Зеленский рассказал о приоритетной задаче Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Украины является прекращение вооруженного противостояния на юго-востоке страны, в Донбассе.

Авто Ожидается появление гиперкара с прижимной силой 4 тонны Планируется, что новый FZero будет весить всего 605 кг, а на скорости 300 км/час его прижимное усилие будет достигать 4 тонн.

Политика В Госдуме отреагировали на слова Волкера о паспортах РФ для Донбасса В Госдуме прокомментировали заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу Минских соглашений.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Происшествия Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Религия В Москве построят современный храм со стеклянной стеной Православный храм в современном стиле со стеклянной стеной появится в долине реки Сетунь на западе Москвы, рассказали в пятницу в Москомархитектуры.

Политика Меркель назвала свое здоровье личным вопросом Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает интерес общественности к своему здоровью, но эту тему считает личной.