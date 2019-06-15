Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Ру06:45

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°06:29

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБК04:36

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газета02:34

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ru05:10

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМвчера в 16:07
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:40, Вашингтон
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский порезвился в фонтане

В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан. Этот момент попал на видео, которое выложено в Сети.
Обновлено в 15:16
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске

Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

«Некрасивый и грязный»: Лена Миро не видит в Гуфе пару для Кети Топурия

Обновлено в 10:32
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Общество

В США нашли кота-мутанта со странными лапами

Женщина принесла домой симпатичного рыжего кота, который замерзал зимой на улице в американском городе Олбани (штат Нью-Йорк).
Обновлено в 13:07
Происшествия

Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми

Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Обновлено в 15:32
Происшествия

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь семье Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Политика

Верховный суд Испании не отменил ордер на арест Пучдемона

Ходатайство об отмене ордеров на арест экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального правительства Тони Комина отклонено Верховным судом Испании, 15 июня сообщается на страничке в Twitter судебной власти страны.
Обновлено в 14:31
Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:46
Гаджеты

В Сети опубликованы первые качественные изображения iPhone XR 2019

У индийского инсайдера Судханшу Амбхоре несколько часов назад оказались эксклюзивные рендеры нового смартфона iPhone XR 2019.
Обновлено в 12:52
Футбол

Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ

Обновлено в 14:51
Политика

Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
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