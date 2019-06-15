Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК вчера в 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Рувчера в 06:45

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°вчера в 06:29

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъ14 июня в 19:25

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБКвчера в 04:36

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газетавчера в 02:34

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ruвчера в 05:10

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМ14 июня в 16:07
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика

Марунич: Я вообще не вижу перспектив для продления газового контракта

Нет никаких оснований полагать, что истекающий в конце 2019 года контракт на транзит российского газа через Украину будет продлен, поскольку между ключевая проблема до сих пор не решена.
Обновлено в 01:57
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом

15 июня в 21:46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику, а также отметили, что по причине коротко сохранения хранения ягоды ее следует покупать ровно столько, сколько вы готовы съесть за несколько дней.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 14:39
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Обновлено в 02:53
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Общество

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

Первыми российскими городами, где появятся коммерческие сети мобильной связи 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Обновлено вчера в 07:32
Здоровье

Инна Куликова поздравила коллег с праздником

Обновлено в 03:20
Авто

В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей

В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено вчера в 09:36
Единоборства

Бриедис в ярком бою нокаутировал Гловацкого и вышел в финал WBSS

Обновлено вчера в 17:41
Гаджеты

Появились качественные изображения iPhone XR 2019

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Общество

В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов

В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Политика

Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники

Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Хоккей

На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек

Обновлено в 03:54
Происшествия

На видео попало крушение самолета «Як-52» во время авиашоу в Польше

Тело покойного мужчины и обломки самолета спасателям удалось извлечь из воды, а проведение авиашоу после ЧП решили приостановить.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Политика

Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов

Обновлено в 01:47
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