Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК вчера в 04:36
Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика
Марунич: Я вообще не вижу перспектив для продления газового контракта
Нет никаких оснований полагать, что истекающий в конце 2019 года контракт на транзит российского газа через Украину будет продлен, поскольку между ключевая проблема до сих пор не решена.
Обновлено в 01:57
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом
15 июня в 21:46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику, а также отметили, что по причине коротко сохранения хранения ягоды ее следует покупать ровно столько, сколько вы готовы съесть за несколько дней.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Общество
Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан
Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Общество
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Первыми российскими городами, где появятся коммерческие сети мобильной связи 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Обновлено вчера в 07:32
Здоровье
Инна Куликова поздравила коллег с праздником
Обновлено в 03:20
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено вчера в 09:36
Единоборства
Бриедис в ярком бою нокаутировал Гловацкого и вышел в финал WBSS
Обновлено вчера в 17:41
Гаджеты
Появились качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Общество
В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов
В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Политика
Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники
Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54
Происшествия
На видео попало крушение самолета «Як-52» во время авиашоу в Польше
Тело покойного мужчины и обломки самолета спасателям удалось извлечь из воды, а проведение авиашоу после ЧП решили приостановить.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38