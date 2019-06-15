Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК вчера в 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Рувчера в 06:45

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°вчера в 06:29

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМ14 июня в 16:07

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБКвчера в 04:36

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газетавчера в 02:34

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъ14 июня в 19:25

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ruвчера в 05:10
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Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено 14 июня в 13:18
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple

По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Станислав Садальский полакомился «пищей бедняков»

Обновлено вчера в 22:42
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

В Урдоме жители записали обращение к Путину

Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.
Обновлено вчера в 02:14
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Почему на Украине резко подорожали огурцы

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Бывшего зама ГУ ФСИН по Петербургу взяли под стражу по делу о взятке

Обновлено 14 июня в 14:10
Авто

Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье

Медики отмечают многосоставные сборы и различные чаи для похудения — к ним необходимо относиться с особой осторожностью, а лучше вовсе обходить стороной.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
Обновлено в 00:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Смартфоны Redmi и Xiaomi, которые стоят не так дорого, редко падают в цене в течение первых 6 месяцев продаж, разве только в рамках каких-либо распродаж.
Обновлено вчера в 10:15
Космос

На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено вчера в 04:43
Баскетбол

Мэр Оттавы призвал игроков «Торонто» не посещать Белый дом

Мэр столицы Канады Джим Уотсон предложил игрокам баскетбольной команды «Торонто Рэпторз» посетить парламент Канады и встретится с канадским премьер-министром, вместо традиционных посещения Белого дома и встречи с президентом США.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Единоборства

Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером

Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу в первом поединке после ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 00:30
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
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