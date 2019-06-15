Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК вчера в 04:36
Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Футбол
Чиро Иммобиле и «Фрозиноне» попали в скандал с договорными матчами
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и итальянский "Фрозиноне" засветились в скандале с договорными матчами.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Наука
Инженеры создали робота, способного иронизировать
За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено 14 июня в 09:32
Авто
Названы 5 лучших автомобилей для начинающих водителей
Обновлено в 04:49
Происшествия
Белозерцев: правоохранители должны отреагировать на фейки о ситуации в Чемодановке
В пятницу около 1,5 тыс. местных жителей приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация.
Обновлено в 08:45
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Политика
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС
Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Общество
В Москве установят памятник погибшим журналистам
«В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре – на Арбате», – приводит слова Гусева ТАСС.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала Лопыреву за высказывание о сексуальности
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44