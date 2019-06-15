Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК вчера в 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Рувчера в 06:45

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°вчера в 06:29

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМ14 июня в 16:07

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБКвчера в 04:36

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газетавчера в 02:34

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъ14 июня в 19:25

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ruвчера в 05:10
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Происшествия

Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Автоспорт

Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города

Обновлено в 09:00
Футбол

Чиро Иммобиле и «Фрозиноне» попали в скандал с договорными матчами

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и итальянский "Фрозиноне" засветились в скандале с договорными матчами.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Обновлено в 08:06
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено в 04:54
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Сбой в энергосистеме оставил Аргентину и Уругвай без электроснабжения

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Обновлено в 06:50
Наука

Инженеры создали робота, способного иронизировать

За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено 14 июня в 09:32
Авто

Названы 5 лучших автомобилей для начинающих водителей

Обновлено в 04:49
Происшествия

Белозерцев: правоохранители должны отреагировать на фейки о ситуации в Чемодановке

В пятницу около 1,5 тыс. местных жителей приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация.
Обновлено в 08:45
Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Футбол

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»

На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет

14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Политика

Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Общество

В Москве установят памятник погибшим журналистам

«В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре – на Арбате», – приводит слова Гусева ТАСС.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала Лопыреву за высказывание о сексуальности

Обновлено вчера в 15:25
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
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