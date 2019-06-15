Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

Фонтанка.Ру06:45

Власти предложили поддержать самозанятых россиян

Телеканал 360°06:29

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМвчера в 16:07

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

РБК04:36

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газета02:34

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

Самозанятым россиянам хотят предложить господдержку

News.ru05:10
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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

Обновлено в 15:07
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Политика

Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери

Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено вчера в 03:58
Транспорт

Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Чемодановке всю ночь дежурили полиция и ОМОН

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Общество

Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян

Обновлено в 13:48
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Алибасов не помнит, какой сейчас год

Обновлено в 11:59
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам

Первая после пожара месса прошла в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней приняли участие около тридцати человек.
Обновлено в 13:16
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске

Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Религия

В воскресенье православные отметят День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Космос

Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида

Обновлено в 04:46
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Обновлено в 00:19
Авто

Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW

Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Политика

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 15:48
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
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